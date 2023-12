Smantellata rete pedopornografica: 2 arresti in Veneto

Una vasta operazione condotta dalla polizia postale contro la pedopornografia online ha portato all’arresto in flagrante di 28 individui in diverse regioni d’Italia. Tutti gli arrestati, di genere maschile, sono accusati di possedere una “ingente quantità” di materiale pedopornografico e sono distribuiti tra le province di Venezia (due arresti), Bergamo, Milano, Pisa, Rimini, Bologna, Cagliari, Ferrara, Napoli, Pavia, Perugia, Roma, Sondrio, Pesaro, Ravenna, Torino, Varese, Cremona, Messina, Palermo e Savona.

Sono 51 le perquisizioni disposte dalla procura di Venezia nell’indagine avviata 6 mesi fa. Nell’operazione altre 23 persone sono state denunciate per diffusione e detenzione di materiale di pornografia minorile.

L’indagine, protrattasi per oltre 6 mesi, ha visto gli agenti della polizia postale agire sotto copertura, individuando e sorvegliando 130 chat su una nota piattaforma di messaggistica, in cui utenti provenienti da tutto il mondo si scambiavano “migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età”.

In base ai risultati delle indagini, sono stati richiesti 59 decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di altrettanti utenti residenti in Italia, tutti maschi con età compresa tra i 16 e i 73 anni. Coloro che risiedono all’estero sono stati segnalati ai rispettivi Stati attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. La polizia ha evidenziato che gli utenti indagati presentano “profili eterogenei, sia in termini di istruzione che di estrazione sociale, confermando la trasversalità degli autori dei reati in questione”.

Durante le operazioni, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file pedopornografici, i quali saranno sottoposti a analisi forense per individuare eventuali ulteriori utenti coinvolti.