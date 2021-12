Si schianta sul Novegno in parapendio: gravissimo 35enne

Un 35enne di Torrebelvicino, G.G., nel pomeriggio di ieri si è schiantato sulle pendici del Novegno dopo essersi lanciato in parapendio. L’uomo è ora in gravissime condizioni, con fratture multiple, all’ospedale di San Bortolo.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ma le dinamiche sono ancora in fase di ricostruzione. L’allarme al Suem è giunto alle 13.30. Le montagne per il giovane erano di casa, visto che ci andava molto spesso a lanciarsi con il parapendio. Per motivi da chiarire, G.G. ha perso il controllo della vela, schiantandosi in contrada Rossi di Tretto, riportando traumi alla testa, al tronco, alle gambe e fratture multiple.

Ora è ricoverato in prognosi riservata al San Bortolo, ricoverato nel reparto rianimazione. Non si esclude che l’incidente sia avvenuto a causa di una visibilità non ottimale.