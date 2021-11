Si ribalta con auto fra Cornedo e Castelgomberto: donna e adolescente feriti

Incidente nel primo pomeriggio sulla Sp246 in territorio di Cornedo Vicentino. Alle 13.30 una donna a bordo di una Ford ha perso il controllo dell’auto quando si trovava all’altezza dell’incrocio con via Tezze a Cereda ed è rimasta ferita assieme al passeggero, un ragazzo minorenne.

DINAMICA

Un Suv con targa inglese condotto da un cittadino australiano stava circolando sulla Priabonese e, giunto all’incrocio con via monte Verlaldo, doveva svoltare a sinistra verso Vicenza. Nel frattempo un autocarro proveniente da Cornedo doveva svoltare a sinistra verso la Priabonese. L’autocarro si è fermato vedendo che stava sopraggiungendo una Ford da Castelgomberto. L’australiano non ha dato la precedenza ed ha urtato la Ford che si è capovolta. L’auto si è ribaltata favorita anche dal manto stradale bagnato per l’intensa pioggia che sta cadendo da ore in zona. La conducente, una donna di 61 anni di Cornedo ed un ragazzo adolescente passeggero sono rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Locale Valle Agno per i rilievi e un’ambulanza del Suem 118 che l’ha portata in ospedale con codice giallo (media gravità)