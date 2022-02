Si aggira con un coltello di 30 centimetri: denunciato 25enne

Nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio, a Vicenza, in via Degli Ontani, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato M.N., vicentino di 25 anni. Il giovane era stato trovato alla guida dell’auto in possesso di un coltello a molla della lunghezza complessiva di 32 centimetri. Il giovane non ha giustificato il possesso dell’arma, che è stata sequestrata.