Sette alpini in difficoltà sull’Ortigara: interviene il Soccorso alpino

Ieri sera, intorno alle 21, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino, che è dovuto intervenire sull’Ortigara per aiutare sette alpini in difficoltà mentre tornavano a valle. Gli alpini, arrivati a Campomulo in pullman per recarsi sui campi da battaglia con la comitiva dell’Ana lombarda, erano rimasti indietro al momento di rientrare, sbagliando poi direzione. Dopo aver camminato a lungo, uno di loro ha iniziato a sentire fatica e a quel punto hanno chiamato i soccorsi. Risaliti al punto dove si trovavano, due squadre hanno raggiunto gli alpini in fuori strada per poi riaccompagnarli a Malga Mandrielle. In accordo con il conducente della corriera, i soccorritori hanno portato i sette direttamente a Gallio per velocizzare il rientro.