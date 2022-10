Semina panico su TikTok: “Ho messo una bomba sull’aere”, atterraggio di emergenza in Francia

Un falso allarme che avrà fatto perdere ore alle autorità e ai passeggeri. Lunedì 24 ottobre, poco prima delle 7:00, i 266 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio di un volo New York-Monaco di Baviera, operato da Lufthansa, hanno effettuato un atterraggio di emergenza a Parigi, all’aeroporto Roissy Charles di Gaulle. Un diversivo che ha seguito una minaccia di bomba su TikTok.

Sul social network cinese era stato infatti pubblicato un video, poche ore prima, in cui un individuo dichiarava di aver piazzato una bomba sull’aereo, secondo le informazioni Europe 1 , confermate da TF1/LCI. Gli americani hanno informato i loro omologhi tedeschi, che hanno chiesto uno sbarco sul suolo francese. L’allerta è stata finalmente revocata, quattro ore dopo, e i passeggeri hanno potuto essere trasferiti alla loro destinazione originale.

“Il pilota ha detto prima che dovevamo atterrare a Parigi Charles de Gaulle a causa di un problema tecnico”, ha detto uno dei passeggeri al quotidiano tedesco Bild . “Quando siamo arrivati ​​all’aeroporto, siamo stati accolti sulla pista da polizia e pistole” , descrive. È stata solo una volta in aeroporto che “il pilota ci ha detto al microfono che c’era stata una minaccia bomba su TikTok, considerata molto grave” , continua il giovane di 17 anni che viaggiava con i genitori.

Quando l’aereo è atterrato alle 6:50 del mattino, è stato infatti dispiegato un importante servizio che ha mobilitato vigili del fuoco, sminatori e la gendarmeria del trasporto aereo . Dopo che l’aereo è stato diretto in un’area sicura, i passeggeri sono stati evacuati in autobus alle 7:20 al Terminal B, dove sono stati controllati dalla polizia di frontiera e ispezionati dai cani. E non è stato fino alle 10:40 che l’allerta è stata revocata, dopo l’ispezione da parte degli sminatori dell’aereo e della sua stiva.

A seguito di questa bufala, la Procura di Bobigny (Seine-Saint-Denis) non ha aperto un’indagine giudiziaria, i fatti sono stati denunciati dalle autorità americane. La giustizia francese, invece, ha chiesto il trasferimento delle informazioni raccolte alle autorità tedesche.