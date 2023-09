Allarme bomba in Riviera Berica: pacco su un monopattino fatto brillare

Nella serata di ieri, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dalla Centrale Operativa della Questura da parte di cittadini e di clienti di un Bar, le Volanti della Polizia sono intervenute in Riviera Berica, dove è stata rilevata la presenza di un monopattino elettrico con un sospetto ordigno esplosivo collocato sul pianale, formato da un involucro delle dimensioni di circa cm. 40 x 10 x 5., ben sigillato con nastro adesivo. Gli abitanti della zona e gli avventori del vicino Bar, sentiti in proposito dagli Agenti, non hanno saputo fornire elementi riguardo a chi fosse il proprietario. Non potendo essere certi della natura e della pericolosità di quanto rinvenuto, su disposizione del Questore venivano fatti intervenire da Venezia gli Artificieri della Polizia di Stato; alle ore 23 circa, dopo aver isolato la zona ed averla messa in sicurezza, con una carica esplosiva posizionata dagli Artificieri veniva fatto detonare l’involucro, sul quale si stanno ora effettuando ulteriori rilievi, benché, da un primo esame, non parrebbe rappresentare una bomba rudimentale.