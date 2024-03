Segnali Rai in difficoltà, Zaia: “Necessaria soluzione definitiva”

“L’accesso alla programmazione televisiva della Rai è un diritto di tutti i cittadini, nessuno escluso. Ci sono ancora molte famiglie che in Veneto hanno difficoltà nella ricezione del segnale; nelle ultime settimane la situazione è parzialmente migliorata ma restano nel nostro territorio molte le esclusioni dall’accesso all’informazione, alle trasmissioni di divulgazione scientifica e culturale o di intrattenimento. Una problematica che ricade sui cittadini, che pagano il canone, e svilisce anche il lavoro dei professionisti della Rai impegnati per realizzare i notiziari ed i programmi. Sono certo che le strutture tecniche dell’azienda, il Ministero e le Autorità di riferimento completeranno il lavoro iniziato fino a raggiungere una soluzione totale del problema”.Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, invita a una soluzione definitiva della frequente mancanza del segnale Rai in tutte le zone del Veneto, confermando, per quanto è di sua competenza, la più ampia disponibilità a collaborare da parte della Regione.“Soprattutto il valore dell’informazione e con esso quello della libertà di informarsi non possono essere messi in discussione da problemi o difficoltà tecniche – aggiunge il presidente Zaia -. Come ho detto in altra occasione: l’accesso dei cittadini all’informazione è un caposaldo della democrazia e il segnale Rai è un caposaldo dell’informazione. L’assenza di segnale lede questo diritto di tutti come quello di godere degli altri contenuti. È necessario proseguire fino alla soluzione definitiva perché non solo il lavoro dei giornalisti e dei professionisti della TV di Stato è in parte vanificato da questa limitazione ma anche perché ci sono cittadini che non sono messi in condizione di sfruttare un servizio per cui pagano. Soprattutto in questi tempi in cui molti tirano la cinghia non possiamo permetterlo”.