Scontro tra 2 auto: morta una donna (FOTO)

Alle 14:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Chiesa a Monticello Conte Otto per un incidente tra due auto: una donna deceduta un uomo ferito. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi. Il personale medico del Suem, ha solo potuto constatare la morte della passeggera 39 enne della Lancia Y. Ferito il conducente, preso in cura dai sanitari stabilizzato e trasferito in ospedale a Vicenza. Illesi la conducente dell’Opel Insigna e due bambini piccoli che viaggiavano con lei.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.