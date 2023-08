‘Scontro’ fra soldati USA e Guardie Svizzere a Vicenza, ma è un’amichevole di calcio

Giovedì 10 agosto alle ore ore 20 una rappresentativa di soldati americani della comunità militare di Vicenza sfiderà la formazione delle guardie svizzere della Città del Vaticano presso il campo sportivo della Caserma Ederle di Vicenza. L’iniziativa, promossa nell’ambito del programma Boss (Best opportunity for single soldiers), che si occupa di coinvolgere i militari single in iniziative di vario tipo nel tempo libero, fa seguito a diverse partite svoltesi in Vaticano, nelle quali i soldati Usa si sono confrontati con i “colleghi” papali già dal 2017. Giocatore d’eccezione nella squadra statunitense, sarà il comandante della SETAF-AF, generale di divisione Todd R. Wasmund.