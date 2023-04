Scontro auto-furgone nel Vicentino: due feriti

Poco dopo mezzogiorno, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Guglielmo Marconi a Cartigliano per un incidente stradale tra un’auto e un furgoncino finito rovesciato: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal piccolo mezzo commerciale l’autista rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.