Scontro allo svincolo in autostrada tra 2 tir e 3 auto (FOTO)

Alle 12:50 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti tra gli svincoli di Monselice e Boara in direzione Bologna per un incidente tra due mezzi pesanti e tre autovetture: feriti alcuni automobilisti. I pompieri arrivati da Este e da Padova con il carro NBCR (nucleare Biologico Chimico Radiologico), hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti erano già stati presi in cura dal personale del SUEM e trasferiti in pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla bonifica della sede stradale invasa dalla perdita di carico di uno dei mezzi, che trasportava rifiuti ospedalieri. Sul posto la polstrada e gli operatori ausiliari di autostrada. Durante le operazioni di soccorso e bonifica il tratto autostradale è rimasto chiuso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 16.