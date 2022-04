Tenta il suicidio nei pressi del ponte tibetano, donna salvata dal Soccorso Alpino

Nel corso della notte i Carabinieri della Radiomobile sono intervenuti in località Monte Cornetto, a Valli del Pasubio, per il tentato suicidio di una donna scledense di 59 anni. La stessa, dopo aver lasciato in casa una lettera in cui aveva dichiarato i propri intenti, si era recata nei pressi del ponte tibetano e, raggiunto il versante opposto, si era lanciata nel pendio innevato scivolando per circa 100 metri. Il figlio, intuito dove la madre avrebbe posto in essere l’insano gesto, ha avvisato i Carabinieri che hanno potuto constatare, tramite le telecamere di videosorveglianza, il transito del veicolo della donna. Individuata sul posto, ancora in vita, seguendo le tracce lasciate nella neve, l’hanno raggiunta a piedi nella scarpata per coprirla coi loro indumenti e con delle coperte portate dal figlio in attesa del Soccorso Alpino di Schio, riuscendo a mantenerla vigile fino all’arrivo dell’elicottero. Infine, imbragata e issata a bordo, la donna è stata portata all’Ospedale “Santa Chiara” di Trento in prognosi riservata.