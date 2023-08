SCHIO – Minaccia barista con un coltello da 11 centimetri: disarmato e denunciato

Nella tarda serata di sabato scorso – 26 agosto – i carabinieri della Stazione di Malo sono

intervenuti in centro a Schio poiché un soggetto, in evidente stato di alterazione da alcool, aveva

minacciato i gestori di un locale pubblico, venendo disarmato da alcuni avventori, per poi

dileguarsi. I militari intervenuti, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, sottoponevano

a sequestro l’arma utilizzata – un coltello da cucina con lama lunga cm 11. Dalle indagini si

appurava che il soggetto, precedentemente ai fatti, si era presentato nell’esercizio, in evidente

stato di alterazione, per consumare bevande alcoliche, trovando il rifiuto da parte dei gestori

dell’esercizio. Le immediate indagini condotte consentivano di identificare il soggetto – un

cittadino italiano 42enne, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di

Vicenza per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere