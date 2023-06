Scarica cartongesso vicino ad un campo: denunciato bassanese

I carabinieri di Bassano con i colleghi delle Stazioni Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa, Lusiana Conco e Carpenè, sono stati impegnati nell’ambito del controllo dei rifiuti in transito su autocarri nelle arterie stradali, con il presupposto di individuare, identificare e bloccare carichi non in regola con la normativa vigente. Tale attività, operata anche nel comune di Tezze sul Brenta, ha portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza di un bassanese di anni 47, titolare di un’azienda che si occupa di piccole manutenzioni, per lo scarico di cartongesso in una strada adiacente ad un campo agricolo (per Gestione non autorizzata di rifiuti ingombranti verosimilmente non pericolosi).