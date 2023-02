Sanremo 2023: oggi la finale, la situazione dei vicentini

Si è conclusa ieri la quarta e penultima serata del festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti. A vincere è stato Marco Mengoni, che ha cantato ‘Let it Be’ dei Beatles in duetto con il Kingdom Choir. Mengoni comanda anche la classifica generale provvisoria in vista della finale di stasera.

Ieri sera sono stati tre i vicentini sul palco: oltre a Madame, che ha cantato ‘Via del campo’ di Fabrizio De André in duetto con Izi, e gIANMARIA, impegnato con Manuel Agnelli in ‘Quello che non c’è’, anche Sangiovanni si è esibito, duettando su ‘Centro di gravità permanente’ con Ariete.

Prima dell’ultima serata, come detto, Mengoni guida la classifica, davanti a Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Giorgia. Sarebbero questi i cinque finalisti, ma ancora forse c’è qualche possibilità per un’artista della nostra città: se da un lato per gIANMARIA sembrerebbe difficile arrivare tra i primi cinque, visto il 21esimo posto dopo quattro serate, per Madame il discorso finale sembrerebbe ancora aperto. La cantante si trova infatti in settima posizione, alle spalle di Tananai, e la sua ‘Il bene nel male’ sta convincendo il pubblico sanremese. Chissà che in quest’ultima serata non riesca a scalare ancora qualche posizione.