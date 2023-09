San Felice: nell’area ex Beltrame nasce un nuovo parco recintato

“Sarà un polmone verde recintato nell’area ad ovest del centro storico che contiamo di consegnare ai vicentini per la fine della prossima estate. Quasi sei mila metri quadrati di parco, con collinette alberate, giochi per bambini, panchine, tavoli da ping pong e scacchiere per il tempo libero in un luogo della città che attende da anni questo intervento di riqualificazione urbana”.

Questo, nelle parole dell’assessore all’ambiente Sara Baldinato, il futuro che attende la porzione di pp7 ex acciaierie Beltrame destinata a parco in zona San Felice, tra via Cattaneo, l’omonimo parcheggio e via dei Mille, di cui oggi la giunta comunale ha deliberato il progetto esecutivo per una spesa complessiva di 822 mila euro.

“L’intervento – ha ricordato l’assessore Baldinato – discende da un progetto del 2017 che in fase di realizzazione ha subito un aggravio nei tempi e nei costi, determinato in particolare dalla necessità di eseguire la bonifica di materiali contenenti amianto. Trovati i fondi necessari, partiamo quindi con le attività di bonifica che prevedono una specifica impermeabilizzazione del suolo, lo smaltimento di rifiuti speciali emersi dagli scavi e la modifica del sistema di monitoraggio di falda, interventi preliminari alla realizzazione del parco”.

In occasione della revisione del progetto nell’area verde attrezzata è stata inserita una rampa di accesso per i disabili. Il muro di recinzione sarà recuperato, mentre una sopraelevazione del terreno consentirà di piantare anche alberi di una certa dimensione.

Il parco sarà recintato, videosorvegliato e illuminato.

Entro il 31 dicembre dovrà essere rendicontata alla Regione la fase di bonifica, poi saranno realizzati i lavori del parco vero e proprio.

Le risorse derivano dai finanziamenti del Bando periferie e dai fondi per le bonifiche dei siti comunali.

Nei giorni scorsi il progetto del nuovo parco è stato condiviso dall’amministrazione con alcuni dei residenti che lo attendono da anni.