Sabato manifestazione al grido di: “Riprendiamoci Vicenza!”

Manifestazione sabato 9 marzo saremo in centro a Vicenza con ritrovo in piazza Esedra di Campo Marzo. L’obiettivo, recita una nota del portavoce del Mis (una delle sigle organizzatrici) Gian Luca Deghenghi è “manifestare contro il degrado, lo spaccio, la violenza, la delinquenza che quotidianamente stringono d’assedio Vicenza, come ormai tante, troppe altre città d’Italia! Noi non ci vogliamo assuefare né rassegnare a questa situazione ed al totale abbandono dei cittadini da parte delle istituzioni. La presenza in piazza e per le strade sarà la nostra risposta ed primo passo per riprenderci Vicenza, insieme a tutti gli italiani che vogliono reagire e non girano la testa dall’altra parte!”