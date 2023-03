Rucco: “Per noi educazione e aiuto alle famiglie è una priorità”

“Aiutare i nostri bambini e ragazzi a crescere e offrire alla famiglie le opportunità educative che rendano conciliabili lavoro e famiglia sono una delle anime più vive della nostra Amministrazione di questi anni e lo saranno ancora di più nei prossimi anni.” È l’affermazione orgogliosa e fondata sulla realtà dell’azione amministrativa di questi 5 anni del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028. “Siamo stati presi come modello in molti comuni italiani per la velocità e l’attenzione con le quali abbiamo gestito meglio di molti altri le risorse e le regole di sicurezza che consentivano di riaprire le attività scolastiche e anche quelle educative estive in un 2020 e in un 2021 difficilissimi a causa della pandemia. E sia prima che dopo abbiamo considerato l’educazione dei ragazzi di Vicenza e l’aiuto alle famiglie che lavorano sempre una nostra priorità anche quando avevamo le stesse difficoltà di bilancio degli altri comuni, anzi anche di più per l’eredità che ci ha lasciato il PD dopo 10 anni di immobilismo e riduzione di servizi. Leggo invece che ad esempio in comuni che qualcuno considera modelli come Milano hanno approvato il bilancio la settimana scorsa e tutti i giornali hanno raccontato la disastrosa situazione dei centri estivi che la Giunta Sala ha finanziato per quest’anno solo per 1000 bambini e ha lasciato senza posto rispetto al minimo necessario più di 2 bambini su 3. E la cosa ancora più significativa è che è stato il centrodestra all’opposizione in quel Comune ad aver consentito lo stanziamento di quasi metà della cifra messa a bilancio perché se fosse stato per il Pd e il centrosinistra civico di Milano la situazione era ancora più disastrosa. Noi a Vicenza non ci facciamo di certo dare lezioni da nessuno su come governare la città perché i vicentini sono gente capace e autonoma. Figurarsi se a venire a farci la lezione fra qualche giorno sono amministratori che da Milano ci insegnano solo come non si aiutano le famiglie e come si lasciano indietro i bambini. No grazie.”