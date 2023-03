Rucco: “L’Università sarà sempre più funzionale e attrattiva a San Biagio”

“L’Università a San Biagio sarà sempre più funzionale e attrattiva. Procede con rapidità l’operazione di recupero del Palazzo Ex ACI a San Biagio destinato alle aule del corso di Design Industriale dello Iuav di Venezia, che rappresenta uno dei pezzi di futuro di Vicenza più attrattivi e insieme più rappresentativi della nostra storia.” – commenta il sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico, durante il sopralluogo che fa periodicamente presso lo stabile su cui partono i lavori – “È un impegno che stiamo mantenendo e che apre una nuova fase nel tema prioritario dello sviluppo dell’Università a Vicenza. San Biagio sarà nei prossimi anni un quartiere della cultura e della formazione, sia per l’arrivo di Iuav, sia per l’opzione forte che stiamo avviando per ottenere la piena proprietà delle ex carceri, naturale sviluppo della facoltà veneziana e campus. L’intero quartiere cambierà vocazione in meglio poi con l’arrivo dei lavori anche all’ex Tribunale di Santa Corona che diventerà polo bibliotecario. Sempre in tema di Università vale la pena di soffermarsi anche sulla questione della mensa” – aggiunge Rucco – “dove ho concordato con il Presidente della Fondazione Studi Universitari, Adamo Dalla Fontana, di avviare l’operazione della tensostruttura in un’area non utilizzata accanto allo Stadio, in attesa di terminare procedure e lavori per la nuova mensa di Viale Margherita. La soluzione ponte è già stata sostanzialmente definita e arriverà in tempi record e Dalla Fontana, il Vicenza Calcio e gli uffici del Comune di Vicenza, proprietario dell’area, sono al lavoro per concretizzarla insieme a noi.”