Ruba il portafogli e scappa: rintracciato e denunciato

Domenica, nella serata, a Vicenza in viale Anconetta i militari del Nucleo

Operativo e Radiomobile sono intervenuti per un furto con destrezza ai danni di un

sessantenne residente fuori provincia, ma domiciliato in città.

Un uomo, mentre si trovava nel parcheggio esterno del supermercato “Prix” di Vicenza in via

Anconetta, è stato avvicinato da un uomo sulla trentina di probabile origine magrebina a

lui sconosciuto che chiamandolo “Amico – amico” lo avvicinava e gli sfilava il portafogli

contenente una cospicua somma di danaro, per poi allontanarsi velocemente.

Acquisita la descrizione da parte della vittima, i militari operanti si sono subito messi sulle tracce

del malvivente.

L’uomo è statto rintracciato dopo pochi minuti all’interno di un bar lì vicino: si trattava di E. S. trentaquattrenne, marocchino, senza fissa dimora, con precedenti. L’uomo è stato sorpreso ancora in possesso del denaro rubato.

La refurtiva è statat restituita al legittimo proprietario.