ROMANO D’EZZELINO – Ritrovato vivo un anziano disperso da ore

Il sindaco di Romano d’Ezzelino Simone Bontorin esprime un pubblico ringraziamento all’appuntato

scelto Vincenzo Nugara e il carabiniere Martino Miucci, in servizio alla locale stazione dei Carabinieri,

che hanno evitato una possibile tragedia, ritrovando sulle pendici del Monte Grappa un anziano

disperso da molte ore. «Ieri mattina, lunedì 9 gennaio, verso le 11 un nostro concittadino del 1944 è

stato ritrovato dopo una notte passata all’addiaccio. Si tratta di un anziano che soffre di Alzheimer,

che era scomparso dalle cinque del pomeriggio di domenica e del quale la famiglia non aveva più

notizie. Si è allontanato da casa alla guida della sua vettura, vagando senza meta e arrivando

all’altezza del 5° tornante della Strada Cadorna, dove c’è uno spiazzo ma anche uno strapiombo.

Perso il senso dell’orientamento, avrebbe diretto la vettura verso un primo salto di roccia, finendo

addosso agli alberi sottostanti che ne hanno frenato l’ulteriore caduta. Sono stati i due Carabinieri in

servizio a Romano a mettersi sulle sue tracce e trovandone alcune proprio sulla carreggiata, in un

punto dove però non è facile arrivare in piena sicurezza. Una volta individuata e riconosciuta la

vettura, hanno constatato che l’anziano non era nell’abitacolo e si sono messi alla sua ricerca nei

dintorni, trovandolo in un boschetto mentre pronunciava frasi sconnesse. La pioggia di domenica, il

freddo della notte e l’abbigliamento non consono sono stati altri elementi di disagio per questo

anziano, che ora, fortunatamente è tornato al sicuro. Ieri sera ho ricevuto i ringraziamenti della

famiglia, che a sua volta li estende a questi Carabinieri, che hanno dimostrato un altissimo senso del

dovere».