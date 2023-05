Rider vicentino licenziato dopo aver chiesto permesso per andare a spalare fango in Romagna

Un giovane residente a Marano Vicentino impiegato come rider in una pizzeria è stato licenziato dopo aver chiesto due giorni liberi per andare a spalare fango in Emilia Romagna. Si tratta di Marco Santacatterina, 24enne studente universitario. La storia è riportata dal Giornale di Vicenza. Marco avrebbe contattato la Protezione Civile di Bologna e poi si è unito ad un gruppo di volontari su Telegram, recandosi poi a Cesena con la sorella Sara.

Quando ha richiesto al titolare della pizzeria i due giorni di permesso, questi gli avrebbe risposto su whatsapp “C…e, non farti più vedere”.

Marco si sarebbe poi ripresentato in pizzeria per riprendere il turno ma sarebbe stato congedato. I sindaci di Thiene Michelusi e di Marano Guzzonato si sono messi in campo per trovargli lavoro. Tornerà nelle zone alluvionate questo fine settimana