CHIAMPO – Riaperto il Museo Francescano “Menin”: inaugurati il nuovo negozio e la nuova aula didattica

E’ stato riaperto ieri pomeriggio alle 15, dopo quasi un anno di chiusura, il Museo Francescano “Padre Aurelio Menin” presso la Pieve di Chiampo. Con esso, grazie alla collaborazione tra i Frati e la cooperativa Scatola Cultura, è stato inaugurato anche il negozio che già vi si trovava al suo interno, chiuso da novembre 2019, dedicato al museo e ai souvenir a tema religioso. Ma la novità, soprattutto, è la nuovissima aula didattica – arredata grazie alla donazione di Nardi Outdoor Spa – a disposizione da oggi in poi per eventi, laboratori e attività culturali. Molti i cittadini, le famiglie, grandi e piccini, presenti ieri alla festa di riapertura, a testimonianza di quanto è radicato nel territorio il patrimonio culturale che il Museo Menin porta con sè. Dopo i ringraziamenti e la benedizione dei Frati Minori di Chiampo, che proprio quest’anno festeggeranno i 50 anni della fondazione del Museo, la presidente di Scatola Cultura Valentina Carpanese ha ringraziato tutti i volontari e presentato lo staff che sarà presente dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, per far rinascere tutto il polo culturale adiacente alla Grotta di Lourdes. Prima del taglio del nastro, infine, il sindaco Matteo Macilotti ha sottolineato come la rinascita di un fulcro culturale così prezioso sia fondamentale per il territorio, per gli affezionati cittadini ma anche per tutti i numerosi pellegrini che ogni anno visitano la Pieve di Chiampo. Dopo il taglio del nastro, il numeroso pubblico ha subito potuto visitare il nuovo negozio, ricco di souvenir a tema religioso e culturale, la nuova aula didattica e soprattutto ri-vivere la storica esposizione del Museo “Menin”.

