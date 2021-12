Restrizioni di Capodanno e coprifuoco per i no vax: cosa potrebbe cambiare con il prossimo decreto

Potrebbero cambiare ulteriormente le restrizioni per contenere la pandemia di Covid-19 che sta imperversando in Italia. L’impennarsi della curva epidemiologica potrebbe portare il governo a prendere strette più rigorose, comprese misure drastiche per i non vaccinati.

Il decreto che verrà approvato domani garantirà l’apertura delle attività e dei negozi, ma ci saranno ugualmente restrizioni.

SCUOLE

Le scuole potrebbero restare chiuse per altre due settimane dopo il 6 gennaio per evitare un nuovo picco dovuto ai trasporti.

BOOSTER

Il decreto potrebbe aprire alla terza dose a distanza da quattro mesi dalla seconda, in modo da aumentare la copertura vaccinale già evidenziata anche per Omicron.

GREEN PASS DA 6 MESI

La validità del Green pass verrà ridotta a sei mesi: gli attuali nove sono considerati troppi per garantire una copertura adeguata.

TAMPONI AGLI EVENTI

Si renderà necessario il tampone anche per i vaccinati a diversi eventi: feste di Capodanno, discoteche e in tutti quei luoghi dove non è garantito il distanziamento. In molte città italiane sono stati vietati i festeggiamenti in piazza.

COPRIFUOCO

Non tornerà il coprifuoco per tutti, ma è possibile che verrà imposto ai non vaccinati.

OBBLIGO VACCINALE

A gennaio, dopo le vacanze di Natale, potrebbe scattare l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori; entro la fine di dicembre potrebbe scattare per alcune categorie, come i dipendenti dei locali pubblici dove si fa ristorazione e per le persone che lavorano a contatto con il pubblico, come il front office della pubblica amministrazione.

VACANZE SCOLASTICHE

Le vacanze scolastiche potrebbero venire procrastinate di due settimane; il tutto dipenderà dal picco della variante Omicron e solo nel caso in cui ci sia un’impennata simile a quella della Gran Bretagna.