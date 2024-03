Granchio blu, Zaia: “Grazie a Governo e Lollobrigida per aver firmato i decreti”

“Ringrazio il Governo, e il Ministro Lollobrigida che ha firmato oggi i decreti che dichiarano il carattere di eccezionalità della diffusione del granchio blu che sta devastando le attività di pesca di molluschi e vongole sulla costa del Veneto. Molto positiva anche la decisione, sostenuta dalla Premier Meloni, di estendere l’applicazione del Fondo di solidarieta’ nazionale previsto dal decreto legislativo n.102/2004, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, alla pesca e all’acquacoltura”.“E’ da più di un anno – dice Zaia – che questa specie aliena sta distruggendo i nostri fondali e un’intera economia, particolarmente importante per i lavoratori del Polesine e delle lagune. Io stesso ho sentito e incontrato più volte pescatori distrutti e impauriti per il loro futuro e mi ero risoluto a chiedere la dichiarazione di Stato di Calamità, quanto mai opportuna in un momento in cui su quei fondali non si pesca letteralmente più nulla. Molto bene anche la decisione di attivare la moratoria dei mutui per 24 mesi”.“La situazione resta grave – conclude Zaia – guardiamo al futuro consapevoli che servirà un forte impegno delle istituzioni a sostegno all’intero settore”.