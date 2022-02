Renzo Rosso regala buoni pasto per chi si vaccina contro il Covid

Renzo Rosso prova a incentivare la campagna vaccinale regalando buoni pasto, attraverso la sua Fondazione Otb. Il manager proprietario del marchio d’abbigliamento Diesel, è pronto a dare 50 euro in buoni spesa a chi farà la prima dose di

vaccino e 10 euro per chi farà la seconda e la terza: “È un modo per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale – commenta Arianna Alessi, vicepresidente di Otb – in particolare, vorremmo raggiungere e smuovere i titubanti, coloro che ancora non si sono immunizzati. La pandemia non è ancora finita ed è importante che tutti si vaccinino”.