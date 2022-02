Raffica di controlli nell’Alto Vicentino: arrestato 45enne

Intensa attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Schio nella giornata di ieri.

Sono state sottoposte a controllo circa 60 persone e 10 esercizi pubblici ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, inoltre, hanno tratto in arresto GIOVANDITTO ALEX, vicentino cl. 1977 pluripregiudicato poiché destinatario di un ordine di sospensione della misura in esecuzione domiciliare e applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Verona. Il soggetto, domiciliato presso la comunità “Il Focolare”, ha violato più volte le prescrizioni previste (come segnalato dalla Stazione CC di Schio), rendendo necessario un inasprimento della misura cautelare. GIOVANDITTO, una volta espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa circondariale di Vicenza.

L’implementazione dei servizi di perlustrazione sul territorio si protrarrà costantemente nei prossimi giorni al fine di elevare la qualità degli standard di sicurezza per tutta la cittadinanza.