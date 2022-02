Raffica di controlli nell’Alto Vicentino: controllate 260 persone e 46 negozi

Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Schio sono impegnati quotidianamente, con uno sforzo operativo considerevole, nello svolgimento di un alto numero di servizi di pattuglia su tutto il territorio di competenza, soprattutto nella zona dell’Alto Vicentino.

Negli ultimi giorni, quindi, sono state sottoposte a controllo circa 260 persone e 46 esercizi pubblici, sono state elevate 3 sanzioni per il mancato possesso di certificazione verde in corso di validità ed è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza, in qualità di assuntore, un cittadino maladense trovato con 2,2 grammi di eroina all’interno del proprio veicolo mentre transitava a Malo lungo Via Vicenza.