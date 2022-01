Quebec – Tassati i no-vax: pesano sulla sanità

Il Quebec, provincia canadese fortemente colpita dall’onda Omicron, attuerà nelle prossime settimane una nuova tassa – denominata “contributo sanitario” – che riguarderà solo le persone non vaccinate contro il Covid-19.

“Stiamo lavorando a un contributo sanitario” per “tutti gli adulti che rifiutano di essere vaccinati” perché rappresentano “un onere finanziario per tutti i Quebec”, ha detto martedì il primo ministro del Quebec François Legault. Secondo lui, il 10% dei Quebec che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino fino ad oggi non dovrebbe “danneggiare” il 90% che è stato vaccinato.