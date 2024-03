Proseguono a Vicenza e provincia i Martedì al Cinema a 3 euro

Le opere in programma martedì 12 marzo

Proseguono, martedì 12 marzo nelle sale di Vicenza e provincia le proiezioni de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale.

In città, al Cinema Odeon troviamo, alle 16.00, 18.00 e 20.30, “Past Lives” (USA, 2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

In provincia, il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa propone, alle 19.30, l’opera “Napoleon” (USA, Gran Bretagna, 2023) di Ridley Scott. Il film è uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone Bonaparte e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il punto di vista della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Giuseppina.

A Dueville, il Cinema Busnelli proietta alle 20.45 il film “Foglie al Veneto” (Finlandia, 2023) di Aki Kaurismäki, Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2023. Due persone sole si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.

Infine, la proposta del Multisala Starplex di Marano Vicentino (alle 18.40 e 21.15) è “Bob Marley, One love” (USA, 2024) di Reinaldo Marcus Green. Il film celebra la vita e la musica di un’icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, il pubblico scoprirà la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/