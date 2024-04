Pop Beat – Serata anni ’60 e ’70 in Piazza dei Signori con Andy_Bluevertigo

Mercoledì 24 aprile a Vicenza si terrà una serata speciale per celebrare gli anni ’60 e ’70: dalle 21 alle 23, in Piazza dei Signori, Andy_Bluvertigo proporrà al pubblico un dj-set & sax interamente dedicato alla musica degli anni ’60 e ’70.

Andy, al secolo Andrea Fumagalli, fonda con Morgan nei primi anni Novanta i Bluvertigo. Musicista di talento e artista a tutto tondo, ha sviluppato negli anni anche una carriera di ampio respiro internazionale nelle arti visive.

L’evento è collegato alla mostra Pop/Beat-Italia 1960-1979, curata da Roberto Floreani per il Comune di Vicenza e Silvana Editoriale, in corso fino al 30 giugno nella spettacolare cornice della Basilica Palladiana, che il 24 aprile, come ogni mercoledì fino all’1 maggio, rimarrà aperta fino alle 22 (ultimo ingresso alle 21).

L’accesso al dj-set è gratuito, di modo che tutti possano prendere parte a questa occasione per rivivere gli anni ’60 e ‘70, all’insegna del motto “liberi di sognare”.