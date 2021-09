Polizia nelle scuole per avvicinare i bambini alla legalità

Ieri, a Vicenza, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico, la Polizia di Stato ha incontrato i bambini delle scuole Elementari P. Lioy e L. Gonzati per consegnare loro le agende dal nome “il mio diario”. Erano presenti, oltre al personale della Questura di Vicenza, il preside e le maestre. Le consegne continueranno nei prossimi giorni in altre scuole primarie della provincia berica. “Il mio diario” è un’agenda scolastica realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno del Ministero dell’Economia e della Finanze. E’ destinata a tutti gli alunni della 4^ classe degli istituti primari per avvicinare i giovani alla cultura della legalità e ai valori di convivenza civile direttamente conseguenti, in primis alla Costituzione. Il diario è stato studiato per poter essere un valido supporto alla didattica nella formazione dei cittadini del domani. Attraverso le avventure dei protagonisti Vis e Musa e i loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cultura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile come il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa ha fatto registrare un grande interesse da parte dei ragazzi che hanno interloquito con entusiasmo con i poliziotti, chiedendo loro dettagli sulle proprie esperienze professionali e perfino, da parte di qualcuno, simpatiche curiosità su come diventare un giorno poliziotti.