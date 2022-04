POLIZIA – 170 ANNI A FIANCO DEI CITTADINI: LA CERIMONIA ALL’OLIMPICO

Servizio di Elisa Santucci

Si è svolta questa mattina al Teatro Olimpico la cerimonia per il 170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato alla presenza del sindaco Francesco Rucco, del prefetto della Pietro Signoriello e del questore Paolo Sartori, oltre che dei sindaci della provincia di Vicenza, dei parlamentari vicentini e di altre autorità.

Dopo la consegna degli encomi agli agenti, la cerimonia si è conclusa con l’Inno nazionale.

“Dopo due anni siamo tornati finalmente a ritrovarci per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato – sottolinea il sindaco Francesco Rucco -. Una ricorrenza che consente di ringraziare gli uomini e le donne della Polizia per l’importante lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio. Un ringraziamento particolare va al questore per l’attività di coordinamento”.