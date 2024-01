Politica vicentina – Rucco chiede incontro urgente con Questore e Prefetto per le manifestazioni no-Tav

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della Lista Rucco sulle manifestazioni di sabato ma soprattutto per quelle previste.

“Quanto accaduto sabato mattina ha destato una enorme preoccupazione tra i cittadini di Vicenza in vista delle già annunciate manifestazioni dei centri sociali contro la TAV a Vicenza laddove si prevede l’arrivo di soggetti antagonisti da tutto il nord Italia.

Vista la sottovalutazione -e aggiungiamo la malafede e l’inadeguatezza- da parte del Sindaco Possamai, che nulla ha eccepito in sede di comitato Ordine e Sicurezza nelle scorse settimane con riguardo alla manifestazione dei centri sociali di sabato 20 gennaio 2024, riteniamo quanto mai necessario chiedere un incontro urgente a Questore e Prefetto per capire come intendano gestire l’ordine pubblico nei prossimi mesi in vista dell’inizio dei cantieri della TAV.

Appare del tutto stucchevole il tentativo del Sindaco Possamai di attribuire ad altri le proprie responsabilità concretizzatesi nel non richiedere nei giorni scorsi misure adeguate di tutela della città in sede di Comitato Ordine e Sicurezza ma soprattutto nell’evitare una decisione doverosa a fronte di quanto accaduto: è maturato infatti il presupposto necessario per esercitare la revoca della concessione del Bocciodromo”.