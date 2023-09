POLITICA VICENTINA – Interrogazione di Siotto sugli alloggi per gli studenti a Vicenza

Riceviamo e pubblichiamo il testo di un’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione della Lista Rucco Sindaco, Simona Siotto.

“Non piace -scrive- il progetto previsto dall’Amministrazione Rucco all’ex Macello: facciamone alloggi per studenti.

La polizia locale esegue una retata all’ex supermercato Famila in via Torino? Facciamone alloggi per studenti.

Le ex Carceri di San Biagio? Facciamone alloggi per studenti.

Un mantra che torna ogni qualvolta non si sa cosa dire e cosa fare.

La politica degli annunci di alloggi per gli studenti, senza progetti, senza finanza, senza una pianificazione ha stancato tutti, anche gli studenti.

La campagna elettorale e’ finita da un bel pezzo, ed ora, già da un po’, e’ il momento di fare scelte e di dare risposte, altrimenti ai già tanti buchi neri della città se ne aggiungeranno altri, e gli studenti finiranno per dormire in tenda come a Milano ed in altre grandi città italiane.

Alla luce di quanto sopra, riservata ogni iniziativa e richiesta di verifica presso il competente Assessorato, si chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale di avere risposta ai seguenti quesiti:

– quali i progetti esistenti al momento per alloggi per studenti?

– quali risorse questa Amministrazione intende dedicare al tema?

– su quali risorse esterne si sta puntando?

– si e’ pensato ad un tavolo di confronto con l’Università e con la Fondazione Studi Universitari?

– sono stati raccolti i dati per capire il numero di alloggi necessari a soddisfare la domanda di alloggi da parte di studenti fuori sede a Vicenza?”