Zecchinato (Lega): “Dietro l’elemosina c’è un racket, parole sacrosante”

“Le dichiarazioni di padre Gino Quattrini sul business illegale legato all’elemosina evidenziano un problema insopportabile per Vicenza. Dietro il fenomeno della questua non ci sono solo poveri mendicanti, ma un vero e proprio racket organizzato”. È quanto afferma il consigliere regionale Marco Zecchinato, esponente dell’intergruppo Lega – Liga Veneta, commentando l’appello del Rettore della Chiesa di San Gaetano, riportato oggi dal Giornale di Vicenza.

“Come Commissario della Lega di Vicenza Città – prosegue Zecchinato – condivido pienamente l’appello di don Gino. Il gesto di chi vuole aiutare chi è in difficoltà è nobile, ma, come la Lega ha già denunciato in passato, i proventi dell’elemosina finiscono spesso nelle mani di sfruttatori e criminali. Le madri e i bambini che vediamo per strada sono solo l’ultimo anello di una catena di sfruttamento vergognosa. Tuttavia, esistono modi sicuri per fare beneficenza: numerose organizzazioni legate alla Chiesa e al volontariato si impegnano da anni per combattere la povertà, raccogliendo fondi in modo onesto e distribuendoli a chi ne ha realmente bisogno”.

Zecchinato conclude il suo intervento con un appello: “Dobbiamo rivolgerci a queste organizzazioni per fare la nostra parte. A loro va il nostro ringraziamento per tutto quello che fanno, spesso in silenzio, a favore dei più bisognosi”.