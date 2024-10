Elezioni provinciali – Giacomin (PD): “La Provincia è la Casa dei Comuni, non un’arena politica”

Abbiamo intervistato il segretario provinciale del Partito Democratico, Davide Giacomin, all’indomani delle elezioni provinciali di secondo livello, durante le quali hanno votato gli amministratori locali. Giacomin ha commentato i risultati, sottolineando l’importanza della Provincia come “Casa dei Comuni”, un ente che deve rimanere al servizio di tutti e non trasformarsi in un’arena politica.Quest’anno, la lista “Casa dei Comuni”, che ha subito un boicottaggio da parte del centrodestra, ha ottenuto sei seggi in Consiglio, con i seguenti eletti:

Carlo Gecchelin , Consigliere di Thiene

, Consigliere di Thiene Marco Guzzonato , Sindaco di Marano Vicentino

, Sindaco di Marano Vicentino Mattia Pilan , Consigliere di Vicenza

, Consigliere di Vicenza Enrico Storti , Consigliere di Recoaro Terme

, Consigliere di Recoaro Terme Diego Zaffari , Consigliere di Arzignano

, Consigliere di Arzignano Massimo Zulian, Sindaco di Campiglia dei Berici

Giacomin ha definito questo risultato come “ottimo per il centrosinistra”, evidenziando come l’idea di una Casa dei Comuni abbia avuto un impatto positivo negli anni. “L’ingresso di sei persone di alta qualità e competenza nel Consiglio rappresenta un servizio importante per il territorio” ci dice. “Molti di loro sono civici d’area, e la loro presenza sarà fondamentale per affrontare le sfide locali”.

Riguardo al centrodestra, Giacomin ha affermato che, pur desiderando la maggioranza degli assessori, il presidente della Provincia dovrà decidere se mantenere una visione coesa e non politicizzata dell’ente. “La Provincia deve essere al servizio di tutti i comuni. Se si opta per un’impostazione politica, molti comuni potrebbero subire penalizzazioni significative, creando un disservizio per le comunità. Anche a parti invertite, una simile scelta non sarebbe accettabile”.

In conclusione, Giacomin ha ribadito l’importanza di una Provincia che lavori per il bene di tutti i Comuni, al di là delle divisioni politiche. “La provincia è la casa dei comuni, non un’arena per scontri politici”.