Giovine (FdI) difende la manovra: “È risposta concreta alle esigenze del Paese”

Il deputato vicentino di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine difende, anzi elogia la manovra appena approvata dal Governo. “La manovra finanziaria da 30 miliardi presentata dal Governo Meloni – dichiara – rappresenta una risposta concreta e responsabile alle necessità del Paese. Ancora una volta, i fatti smentiscono le accuse strumentali dell’opposizione: non ci sarà alcun aumento delle tasse, anzi. Continuiamo a promuovere il lavoro e la produttività rendendo permanente il taglio del cuneo fiscale. Inoltre, rafforziamo le politiche di sostegno alle famiglie introducendo il quoziente familiare e la ‘Carta nuovi nati’, un aiuto concreto per affrontare la sfida della natalità. Il pragmatismo del Governo si manifesta anche nella razionalizzazione delle spese ministeriali, che consentirà di ridurre gli sprechi senza compromettere i servizi essenziali. Particolare attenzione è rivolta alla sanità, che riceverà fondi aggiuntivi per l’assunzione di nuovi medici e infermieri, grazie anche al contributo delle banche sugli extra profitti, con uno stanziamento di 3,5 miliardi. A ciò si aggiunge la conferma di misure previdenziali come Ape social e Quota 103, con una particolare attenzione ai pensionati e alle fasce più vulnerabili. Queste misure dimostrano come sia possibile strutturare una manovra focalizzata sul benessere dei cittadini, puntando su crescita e sviluppo, nel rispetto dei conti pubblici e senza aumentare le tasse”.