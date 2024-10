Elezioni Provinciali Vicenza: “Il centrodestra è pronto a governare”

Riceviamo e pubblichiamo.

Ad ormai dieci giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vicenza, che hanno visto la coalizione di centro-destra vincere raccogliendo un consenso in termini di voti ponderati e di

percentuale nettamente superiore alle altre due liste in campo, vogliamo ribadire che siamo pronti ad assumerci la responsabilità di dare seguito al chiaro mandato elettorale ricevuto dagli amministratori.

Immediatamente dopo l’esito delle elezioni una nostra delegazione ha incontrato il Presidente Nardin al fine di manifestare concretamente la nostra disponibilità a strutturare assieme a lui un progetto di governo per la Provincia che potrebbe essere operativo oggi stesso. In quest’ottica di collaborazione ci siamo anche resi disponibili ad allargare il perimetro della coalizione a quel mondo civico che si riconosca nei principi, nei valori e nelle visioni caratterizzanti la nostra coalizione. Va ricordato altresì che durante la campagna elettorale abbiamo dato la possibilità agli amministratori di esprimersi su un progetto chiaro, alternativo alla sinistra, perché questo si traducesse nella possibilità di

avere anche in Provincia quel buon governo che il centro-destra ha saputo

esprimere ad ogni livello istituzionale.

Chiediamo al Presidente Nardin di prendere coscienza del cambiamento che è avvenuto, evitando di perseverare nel ricercare un progetto che è già stato archiviato dagli amministratori come evidenziato dalla maggioranza dei voti ponderati raccolti dalla nostra lista . La Provincia è la casa dei

comuni dove è stato espresso chiaramente il gradimento per il Centrodestra.

E noi oggi abbiamo il dovere di rappresentare le istanze del territorio e di dare un governo a questo importante ente. Senza compromessi ed esitazioni.

I Segretari:

On. Silvio Giovine

Presidente Prov. Fratelli d’Italia

Denis Frison

Segretario prov. Liga Veneta – Salvini Premier

Sen. Pierantonio Zanettin

Presidente Prov. Forza Italia

Luca Franzè

Segretario Provinciale “Unione di Centro”

Chiara Senni

Segretario Provinciale “Noi Moderati”

I Consiglieri provinciali eletti del CentroDestra:

Moreno Marsetti, Sindaco di Malo

Davide Faccio, Sindaco di Trissino

Enrico Costa, Sindaco di Colceresa

Davide Berton, Consigliere di Rossano Veneto

Maria Cristina Franco, Consigliere di Costabissara

Francesco Enrico Gonzo, Sindaco di Isola Vicentina

Renzo Marangon, Sindaco di Camisano Vicentino

Marco Zocca, Consigliere di Vicenza