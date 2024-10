Carenza di organico in Questura a Vicenza: domanda di attualità di Dal Pra Caputo (PD)

Una domanda di attualità è stata presentata da Stefano Dal Pra Caputo (Partito Democratico Città di Vicenza) in merito alla carenza di organico in Questura. Questione già emersa la scorsa primavera, quando la città di Vicenza fu ignorata dal Governo Meloni e non arrivò il potenziamento d’organico richiesto.

Negli ultimi giorni, diversi articoli hanno sollevato il rischio che il rafforzamento delle forze dell’ordine a Roma, in vista del Giubileo 2025, possa ulteriormente ridurre il già carente organico della Questura di Vicenza. Questa eventualità aggrava una situazione critica per la nostra città, segnalata più volte nei mesi precedenti. Già a maggio 2024 era stato evidenziato il numero estremamente basso di nuove assegnazioni di agenti a Vicenza, nonostante la richiesta di aumento di fascia e la complessità del contesto cittadino, che comprende sfide come la presenza delle basi USA, i cantieri per l’Alta velocità e l’aumento dei reati tra minori.

Oggi la Questura di Vicenza rischia non solo di non vedere incrementato il proprio organico, ma addirittura di perdere unità a causa di trasferimenti temporanei verso Roma per il Giubileo. Questo è motivo di forte preoccupazione, dato che il territorio già soffre per la mancanza di risorse, come dimostrato dalla recente assegnazione di soli due nuovi agenti a fronte di oltre venti pensionamenti. Il sindaco ha definito questa possibilità “grave e inaccettabile”.

Nonostante i proclami del Governo sulla sicurezza, finora nulla di concreto è stato fatto. Vicenza continua a soffrire una cronica carenza di agenti e, nonostante gli impegni presi a giugno per migliorare la situazione — impegni sostenuti da sindacati, imprese e forze politiche di maggioranza e opposizione — la realtà è che siamo ancora sotto organico. Ora chiediamo risposte e azioni concrete per garantire la sicurezza delle nostre comunità.

Pertanto, si chiede all’amministrazione comunale: