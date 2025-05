Playoff, il Vicenza pesca il Crotone: andata domenica allo Scida, ritorno il 21 maggio al Menti

Sarà il Crotone l’avversario del Vicenza nei quarti di finale dei playoff di Serie C. Il sorteggio, avvenuto in diretta nazionale su Sky Sport 24 con l’ex attaccante Felice Evacuo protagonista, ha stabilito che i biancorossi cominceranno il proprio cammino in Calabria, nella sfida d’andata in programma domenica 18 maggio alle 18.15 (orario in attesa di ufficialità). Il ritorno si giocherà mercoledì 21 maggio allo stadio Romeo Menti.

Il tabellone dei quarti di finale:

Giana Erminio – Ternana

Crotone – Vicenza

Vis Pesaro – Pescara

Atalanta U23 – Audace Cerignola

I biancorossi, in quanto testa di serie, giocheranno il ritorno in casa e accederanno alla semifinale anche in caso di parità di risultati e differenza reti. Tuttavia, in caso di passaggio del turno, il Vicenza dovrà affrontare semifinale e finale senza alcun vantaggio regolamentare: l’andata si giocherà sempre al Menti, ma il ritorno sarà in trasferta. In queste ultime due fasi, in caso di parità complessiva, si andrà ai supplementari e rigori.

Chi passerà tra Crotone e Vicenza affronterà in semifinale (25 e 28 maggio) la vincente del confronto Giana Erminio-Ternana. La finale si giocherà il 2 e 7 giugno: l’andata in casa di una tra Crotone, Vicenza, Giana Erminio e Ternana, il ritorno sul campo di una tra Atalanta U23, Audace Cerignola, Vis Pesaro e Pescara.

Semifinali:

Vincente Atalanta U23/Audace Cerignola vs Vincente Vis Pesaro/Pescara

Vincente Crotone/Vicenza vs Vincente Giana Erminio/Ternana

Finale: