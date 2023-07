Per Postounico tra Brasile e Architettura universale, per la chiusura del festival

L’ottava edizione di Postounico, il Festival organizzato dal Teatro Comunale di Lonigo con la direzione artistica di Alessandro Anderloni e il patrocinio dalla Regione del Veneto, arriva alla sua conclusione con un gran finale imperdibile sia per chi ama l’universalità della musica brasiliana, che per l’architettura classica delle ville venete. Alla possibilità di visitare i capolavori della nostra architettura, si unisce la cultura millenaria del vino, con la degustazione dei “gioielli” dell’enologia dei Colli Berici e Vicenza, selezionati dal Consorzio di tutela, e offerti al termine delle serate di Postounico.

Si annuncia il ripetersi di questo incanto anche mercoledì 26 luglio, alle ore 21.15, quando la Rocca Pisana di Lonigo avrà l’onore di accogliere il Renato Borghetti Quartet, per un concerto emozionante alla luce del capolavoro di Vincenzo Scamozzi.

Le sue radici musicali, Porto Alegre nel Rio grande do Sul in Brasile, contaminate con il jazz e con la musica classica, hanno fatto meritare a Renato Borghetti una pluridecennale popolarità internazionale. Con la sua inconfondibile fisarmonica a bottoni, la “gaita ponto”, Borghetti ha al suo fianco il pianista Vitor Peixoto, il chitarrista Daniel Sà e l’estroso flautista e sassofonista Pedro Figueiredo. Musica vivacissima, colorata, profumata è la loro, che mescola in modo raffinato una molteplicità di ritmi diversi di ballo provenienti dal profondo sud del Brasile, come il tango e la samba, insieme con brani di pura saudade e assoli virtuosistici di Borghetti, nei suoi abiti tradizionali da gaùcho, sempre pronto a suonare ballando.

La serata inizierà alle 19.30 con una visita alla Rocca Pisana (a pagamento e solo su prenotazione), capolavoro assoluto del Rinascimento veneto, definita «la casa più bella del mondo». La Villa Pisani di Lonigo (detta Rocca Pisana) fu progettata dal giovane Vincenzo Scamozzi, architetto vicentino allievo di Palladio, nel 1576. La famiglia Pisani scelse l’amena collina boscosa sopra la città per costruire questo elegante edificio sormontato dall’inconfondibile cupola ottagonale.

Il Festival POSTOUNICO, dal 13 giugno al 26 luglio, coinvolge i comuni di Orgiano, Lonigo, Arzignano, San Bonifacio e Villaga, coordinati dal Teatro Comunale di Lonigo, aprendo al pubblico luoghi di eccezionale valore artistico e storico, visitabili prima dello spettacolo. POSTOUNICO è reso possibile con il sostegno di Rino Mastrotto Group, FIS – Fabbrica Italiana Sintetici, AutoVega, BCC- Banca Credito Cooperativo di Pojana Maggiore, la Barchessa di Villa Pisani e, per le degustazioni di vini e visite guidate di Pro Loco Lonigo con Consorzio Tutela dei Vini DOC Colli Berici e Vicenza e Ufficio IAT di Lonigo.