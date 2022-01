Parte l’iter per la ciclopedonale Vicenza-Arcugnano

Da Vicenza a Torri di Arcugnano e Pianezze, al via l’iter per il collegamento ciclopedonale. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del percorso ciclopedonale lungo via San Giovanni Battista, al confine tra i Comuni di Vicenza e Arcugnano, per il collegamento tra la ciclabile E7 “Paesaggi del Palladio” in località Torri di Arcugnano e la ciclovia “Altavia dei Berici” in località Pianezze.

L’investimento per la realizzazione dell’opera è pari a 595 mila euro di competenza del Comune di Arcugnano, finanziati in parte con un contributo regionale, e interesserà anche porzioni di territorio del Comune di Vicenza.

“Si tratta di un’arteria significativa nella rete viabilistica berica, un’infrastruttura per pedoni e ciclisti che consentirà l’integrazione con la rete di ciclabili esistenti – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –: il nuovo collegamento risulta strategico, infatti, sia in quanto percorso principale di pianura che unisce i centri abitati di Torri di Arcugnano e Pianezze con Vicenza, sia come collegamento con la S.P. 88 del Tormeno e la Riviera Berica”.

Il progetto prevede la realizzazione, a sud di Vicenza e a sud-est di Arcugnano, alle pendici dei Colli Berici, di una pista ciclopedonale in sede propria quale collegamento della pista esistente in località Torri di Arcugnano alla località Pianezze.

Il percorso si svilupperà, per circa 1.400 metri lineari, da via Torri lungo strada Bisortole – prima nel Comune di Vicenza poi in quello di Arcugnano – fino al ponticello stradale che attraversa la roggia poco prima dell’abitato di Pianezze del Lago.

L’opera estende la rete ciclabile già presente lungo le pendici dei Colli Berici e si inserisce nel quadro programmatico di valorizzazione dei territori e di collegamento di ambito sovra-comunale.

I lavori dovranno essere affidati entro giugno 2022.