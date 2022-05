PADOVA – Strattonano il prete e gli rubano il cellulare: caccia ai ladri

Alle 17 di martedì 3 maggio, il parroco della chiesa San Daniele, in via Umberto I a Padova, ha telefonato alla polizia dopo essere stato spinto a terra e aver subito il furto del cellulare ad opera di due persone senza fissa dimora.

Il prete, una volta visti i due uomini, non si era preoccupato perché li conosceva, avendoli già aiutati in precedenza; anzi non di rado aveva chiacchierato con loro in passato. Inizialmente, le intenzioni dei due non sembravano cattive, e i senza tetto hanno solo chiesto l’elemosina; poi, l’aggressione, con i due che hanno spinto a terra il parroco, rubandogli il cellulare e correndo via. Il prete ha quindi chiamato la polizia, che ha trovato la vittima in grande agitazione, tant’è che è stato accompagnato in ospedale. Ora gli agenti della squadra volanti sono in cerca dei due ladri.