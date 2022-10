PADOVA – Professore universitario pestato a sangue per strada

Sabato 15 ottobre, in via Trieste a Padova, Roberto Tozzi, 51 anni, ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Padova, nonché direttore della Clinica Ginecologica e Ostetrica dell’azienda Ospedale Università di Padova, luminare nel suo campo, è stato aggredito mentre andava a prendere la figlia che tornava da una partita di hockey.

L’uomo aveva preso il monopattino del comune, percorrendo quindi via Trieste. All’incontro con via Berchet, è stato affiancato da un’auto con a bordo due persone, che hanno iniziato ad offenderlo e a inveire contro l’uomo, che dal canto suo ha continuato per la sua strada senza badare i due. Questi però hanno poi superato il monopattino per poi bloccarlo e quindi uno dei due, sceso dal mezzo, ha picchiato a sangue il ginecologo.

Alla scena hanno assistito diverse persone, così la polizia ha potuto subito raccogliere informazioni sugli aggressori. Nei guai un cittadino albanese, individuato e denunciato, che non conosceva la vittima, motivo per cui la rissa sarebbe nata per motivi futili. Tozzi, svenuto dopo il pestaggio, è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni.