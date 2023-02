VENETO – Trovato agonizzante sul marciapiede con ferite alla testa, 55enne muore all’ospedale

E’ stato trovato ieri sera verso le 19 in fin di vita a terra sul marciapiede a Padova città, nel quartiere Arcella. Fabrizio Copetti, 55 anni, residente in zona ma udinese di nascita, dirigente bancario, è stato portato d’urgenza all’ospedale dove è morto poco dopo.. Sul volto una ferita profonda alla testa che potrebbe essere compatibile con un incidente o con una violenta aggressione.

In via Avanzo oltre ai soccorsi, chiamati da alcuni passanti e automobilisti, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che si sono messi subito al lavoro per cercare di capire cosa fosse successo. Si cerca un pirata della strada, una persona che possa aver travolto l’uomo senza essersi fermata a prestare soccorso, o un’auto che abbia abbandonato il suo corpo sul marciapiede.