VENETO – Auto si ribalta e urta 4 veicoli fermi: 1 ferito (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco stamattina alle 8:30 per un incidente stradale in via 1 maggio ad Abano Terme (PD): una persona ferita.Un’autista dopo aver perso il controllo del mezzo è uscita di strada, ribaltandosi e andando ad urtare quattro veicoli parcheggiati.La persona all’interno è stata soccorsa dalla squadra del distaccamento di Abano, in collaborazione con il 118.

Eseguita la messa in sicurezza della vettura che perdeva benzina e la bonifica della sede stradale prima del rientro