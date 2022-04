PADOVA – Cosmetici venduti senza autorizzazioni: sequestrate 60 mila confezioni

La polizia locale del comune di Padova, congiuntamente al personale del Nas dei carabinieri, hanno eseguito un sopralluogo presso un’attività di commercio all’ingrosso di prodotti cosmetici al Centro Ingrosso Cina, in corso Stati Uniti. A seguito di alcune anomalie riscontrate in precedenza dalla polizia locale, i militari hanno constatato l’assenza dell’etichettatura dei cosmetici e la mancanza delle autorizzazioni ministeriali per procederne al confezionamento. 60 mila confezioni di smalti, polveri di di diverse colorazioni, solventi, coloranti e creme prive di documentazione tecnica sono state sequestrate, per un totale di 300 mila euro.

La ditta, inoltre, operava senza autorizzazione del Ministero della Salute Numerosi prodotti elettrici, inoltre, sono risultati privi di indicazioni e certificazioni di sicurezza in lingua italiana e marchio CE.