PADOVA – Auto si rovescia su un fianco: due feriti

Questa mattina, poco dopo le 7, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Armistizio a Padova per un incidente stradale tra due auto di cui una rovesciata su un fianco: due persone ferite. I pompieri arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM arrivati con due ambulanze per poi essere trasferiti in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.